Musica, concerti, teatro e sagre: ecco cosa fare stasera in Puglia. La carrellata di eventi di questo venerdì

Un venerdì sera all'insegna dei grandi eventi quello di oggi - 11 agosto - in Puglia. Non mancheranno i concerti ma anche le sagre e le feste per degustare i piatti della tradizione pugliese. Per gli amanti della musica da non perdere il concerto di Goran Bregovic a Melpignano, in provincia di Lecce. Per chi invece preferisce la musica classica alternativa Carovigno (Brindisi) ospiterà il producer Dardust. Ecco allora cosa fare stasera in Puglia.

