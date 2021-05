Vaccini in vacanza, Fedriga: «Due ipotesi in campo, la volontà del governo c'è»

Seconda dose di vaccino anti-Covid in vacanza: è trattativa tra governo e Regioni. «E al momento si vagliano due ipotesi: richiamo fuori regione garantito solo in caso di soggiorni lunghi oppure seconda dose anche per le ferie brevi. La Commissione Salute sta approfondendo la questione. Ma la disponibilità del governo c’è». A chiarirlo nella serata di ieri a Nuovo Quotidiano di Puglia è stato il presidente della Conferenza delle Regioni © RIPRODUZIONE RISERVATA