Ex Ilva, lunedì le associazioni dell'indotto a Palazzo Chigi

Le associazioni datoriali dell'indotto ex Ilva sono state convocate per lunedì 25 marzo alle ore 20 a palazzo Chigi per una riunione con una delegazione del governo sulla situazione dell'appalto e le rivendicazioni delle imprese che lavorano con il diderurgico e che temono di perdere i crediti vantati nei confronti di Acciaierie d'Italia dopo la messa in amministrazione straordinaria dell'azienda.

Parteciperanno Aigi, Casartigiani Puglia, Cna Taranto, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Confindustria Taranto, Fai-Conftrasporto e Federmanager. Ieri era arrivata, sempre per un incontro che si terrà lunedì prossimo, alle ore 19, la convocazione per i sindacati metalmeccanici che chiedono garanzie sul piano produttivo, occupazionale e ambientale.

Il confronto di oggi

Oggi, invece, è previsto nello stabilimento di Taranto un confronto tra il direttore generale di Adi in As Giuseppe Cavalli e i presidenti di Aigi Fabio Greco, di Casartigiani Stefano Castronuovo e di Confapi Carlo Maria Martino.

Le aziende dell'indotto da tempo hanno sospeso le attività sollecitando misure a tutela dei loro crediti. Sace ha annunciato nei giorni scorsi di aver attivato due linee di credito: 100 milioni per i commissari di AdI e 120 per i fornitori. Le associazioni chiedono tuttavia di sbloccare con urgenza i pagamenti perchè molte imprese sono ormai sull'orlo del fallimento. Da ieri è in corso davanti alla portineria C dello stabilinento ex Ilva di Taranto un'assemblea permanente degli autotrasportatori aderenti a Casartigiani che lamentano, oltre al mancato ristoro dei crediti pregressi, gli avvisi di fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.