Ex Ilva, al Senato ok della commissione Industria al decreto. Urso: emendamenti in favore dell'indotto

La commissione Industria del Senato ha dato l'ok al decreto ex Ilva che contiene le norme sull'amministrazione straordinaria e le misure di sostegno all'indotto di Acciaierie d'Italia. La commissione ha concluso le votazioni sugli emendamenti approvando una serie di misure a favore dell'indotto che sono state oggetto di riformulazioni da parte del governo. Il testo andrà quindi nell'aula di Palazzo Madama il 5 marzo.

Tra le modifiche approvate c'è anche la revisione dei parametri di accesso al Fondo di garanzia.

La norma prevista dal decreto concede a "titolo gratuito" alle imprese, anche in mancanza di "valutazioni creditizie" particolarmente positive, garanzie nella misura massima su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantanti nei confronti di AdI. Le modifiche apportate hanno riguardato il limite di fatturato prodotto nei confronti del committente che è stato abbassato dal 50% al 35%, chiarendo che deve riguardare il fatturato medio complessivo, valutato per un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti (non più ultimi due esercizi) la data di presentazione della domanda.

Le parole del ministro Urso

Nel decreto ex Ilva "in sede di conversione sono state approvate una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste che ci sono giunte dall'indotto in queste settimane di confronto e di ascolto delle loro esigenze. In particolare sono stati rivisti i parametri di accesso al Fondo di garanzia e accolta la richiesta della Regione Puglia di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione per ulteriori finanziamenti in favore delle imprese della filiera".

Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo la conclusione delle votazioni agli emendamenti al decreto ex Ilva in commissione Industria del Senato. "Desidero ringraziare i senatori e tutte le forze politiche che hanno collaborato a rafforzare le misure a sostegno della filiera di Acciaierie d'Italia, delle imprese e dei lavoratori dell'indotto. Così si segna una tappa importante nella politica industriale del Paese. Siamo tutti consapevoli che questa è l'unica strada, certamente difficile ma assolutamente necessaria, per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia, la cui attività è stata a fondamento dell'industria del nostro Paese", prosegue. "Il clima che ho trovato a Taranto, di condivisione e responsabilità, ci sprona a proseguire per garantire il diritto fondamentale alla salute, in un contesto di riconversione ecologica, tutelando allo stesso tempo i lavoratori e le filiere produttive di un asset strategico del nostro sistema produttivo", afferma Urso.