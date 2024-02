Ex Ilva, slitta a domani la chiusura del decreto

Slitta a domani la chiusura dell'esame del decreto ex Ilva in commissione Industria al Senato. Secondo quanto si apprende la commissione sarebbe ancora in attesa di alcuni pareri del Mef su diversi emendamenti, compresi quelli relativi alla parte del testo che contiene le misure a tutela dell'indotto.

L'obiettivo sarebbe chiudere l'esame del testo entro le 15 di domani ma, in ogni caso, una nuova seduta della commissione è stata fissata per martedì 5 marzo alle 10.