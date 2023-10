Vaccini anti influenza e covid: al via da mercoledì prossimo. Ecco i dettagli per la Puglia

La campagna vaccinale, con adesione su base volontaria, contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19 partirà in Puglia mercoledì 11 ottobre, lo comunica la Regione. Per assicurare la continuità dell'offerta del vaccino antinfluenzale, la Regione Puglia ha previsto l'acquisto di 1 milione di dosi. Il vaccino anti Covid invece sarà fornito dal ministero della Salute con consegne settimanali.

I dettagli

«Entro la fine del mese di ottobre - fa sapere ancora la Regione - è prevista la consegna di circa 125.000 dosi (tra pediatriche e per adulti) su un totale di circa 390.000 dosi destinate alla popolazione pugliese (vaccino a mRNA Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5)». «Il vaccino antinfluenzale - evidenziano ancora dalla Regione Puglia - può essere somministrato in sicurezza assieme al vaccino anti Covid diminuendo così il disagio per i soggetti fragili e le loro famiglie e aumentando allo stesso tempo la protezione di tutti i soggetti più a rischio».

Si parte mercoledì 11 ottobre con l'offerta in favore dei pazienti ricoverati, dei soggetti che sono in carico ai centri specialistici delle Reti di Patologia della Puglia nonché degli operatori sanitari. A partire da venerdì 13 ottobre la campagna vaccinale sarà estesa progressivamente a tutta la popolazione fragile e a quella appartenente alle categorie a rischio previste dalle disposizioni ministeriali. L'offerta dei vaccini contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19 per la popolazione adulta sarà assicurata dai medici di medicina generale.