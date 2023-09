Smart working, proroga per i fragili e genitori di under 14: condizioni, chi ha diritto tra gli statali e nel privato e fino a quando

Arriva la proroga del lavoro agile agevolato per gli statali considerati fragili, in scadenza il 30 settembre. La misura ha trovato spazio ieri nel decreto legge con disposizioni urgenti per il rinvio di termini normativi e versamenti fiscali.

La proroga era stata richiesta dai sindacati e proposta dal ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, per equiparare il settore pubblico a quello privato, dove è consentito il lavoro agile per i fragili fino al 31 dicembre, oltre che ai genitori di under 14, ma a particolari condizioni.