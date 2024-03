Smart working. Si cambia. Dal 1° aprile ritornano le regole ordinarie per poter prestare servizio in modalità lavoro agile. Scadono infatti il 31 di marzo le procedure semplificate per il regime di smart per i lavoratori fragili e coloro che hanno figli sotto i 14 anni di età.

