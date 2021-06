Estate in Puglia, Emiliano: «Turisti italiani benvenuti ma spero che vengano meno stranieri possibile»

«Gli italiani in Puglia sono i benvenuti. Dall'estero speriamo che venga meno gente possibile. E misure anti-Covid severissime per i turisti stranieri». Lo ha detto questa mattina il governatore Michele Emiliano durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di comunicazione ideata e realizzata da Pugliapromozione per l'estate 2021.

Turismo di prossimità: è questo l'auspicio del governatore che, di contro, per gli stranieri annuncia misura severissime. «Per gli italiani, che sono i benvenuti, ci sono regole ben precise, tutti i green pass previsti. Per l'estero, ci sono misure nazionali severissime per chi viene da Paesi che hanno una recrudescenza di varianti - ha detto - Ricorderete che sembrava che l'Inghilterra avesse fatto bingo, perché aveva utilizzato tutte le prime dose e allungato le seconde. Come al solito, abbiamo vantato tantissimo le fotografie di Londra piene di gente e adesso stanno punto e a capo. Noi dobbiamo vaccinare tutti con le due dosi e cominceremo in autunno con la terza».