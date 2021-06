App per ritornare al mondo: dai viaggi agli incontri, ecco come riscoprire il piacere della comunità

Con un vorticoso moltiplicarsi di schermi durante le fasi più dure della pandemia, ci siamo aggrappati con tutte le forze alle app sui nostri smartphone, tablet e computer per resistere e non sentirci tagliati fuori dal mondo. Mentre i numeri del contagio crescevano, il caos si diffondeva in lungo e in largo e i canali all-news moltiplicavano gli allarmi, abbiamo acceso i nostri device, allestendo alle nostre spalle degli sfondi sempre più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati