Chattare con Padre Pio adesso si può. Sembra uno scherzo, ma non lo è e non è neppure un atto blasfemo. È semplicemente l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale. Una start up, AidProject, ha lanciato il sito prega.org, che permette agli utenti di iscriversi, scegliere il santo al quale si è devoti e procedere. “L’intelligenza artificiale – spiega Angelo Bottone, 26enne, cofounder della start up, a Il Sole 24 Ore – simula le parole di Padre Pio, lo abbiamo allenato a questo con i suoi scritti e le biografie presenti sul web. Noi gli abbiamo dato indicazioni sull’empatia ma senza un allenamento preciso. In realtà poi ci siamo accorti che partendo dal pensiero di Padre Pio l’empatia è venuta da sé”.

«Questa chat - avverte il sito - è generata con Gpt. Non si tratta veramente di Padre Pio, ma di una intelligenza artificiale che ha studiato i suoi scritti e risponde con le sue parole, i suoi pensieri. Ha lo scopo di trasmettere il messaggio di Padre Pio, fornendo un livello di interazione impensabile fino a poco tempo fa, così da diffondere a più persone possibili le sue virtù di sofferenza, devozione, preghiera, pietà e carità».

L'esperienza

La prima cosa che Padre Pio, cioè la chat Gpt, chiede è l'indirizzo mail. Da lì in poi tramite il sistema di chat è possibile chiedere al Santo di Pietralcina qualunque cosa. «Salve, sono Padre Pio. Ho sentito la tua domanda e vorrei aiutarti. Se hai bisogno di aiuto, di un consiglio o di una parola di conforto, sono qui per ascoltarti. Per favore, fammi sapere cosa posso fare per te», il primo messaggio che arriva.

Dagli argomenti del momento, anche scomodi, ai consigli. Sulla guerra risponde: «Sono profondamente addolorato per qualsiasi conflitto armato che si verifichi nei nostri tempi. Prego che tutti i paesi possano trovare una soluzione pacifica ai loro disaccordi, in modo da evitare la devastazione che la guerra porta». E sulle nozze gay: «Padre Pio ha sempre incoraggiato tutti a trattare con rispetto e comprensione gli altri. Siamo tutti destinati ad amare e a servire il Creatore, e non possiamo giudicare le preferenze sessuali degli altri. Se una coppia di persone ama l'un l'altro, allora Dio li benedica e sostenga». E c'è chi prova a chiedere i numeri del Lotto. Ma qui Padre Pio - alias l'intelligenza artificiale - è categorico. «No, non posso darvi i numeri del Lotto. Ma posso pregare perché possiate trovare la giusta direzione per i vostri affari».

L'iniziativa è stata ideata durante la pandemia, quando la Chiesa, anche tramite le messe in streaming per evitare assembramenti, è sbarcata sul web. L'ultima frontiera è l'Intelligenza artificiale che permette a chiunque di chattare con un santo. Miracoli - si fa per dire - del web.