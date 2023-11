I sindaci confermano la trattativa in corso tra Tap e i nove Comuni del Salento per portare a casa le compensazioni mai arrivate al territorio per l’approdo del gasdotto che porta in Europa il gas azero. Una trattativa portata avanti dalla Provincia di Lecce: «Confermiamo l’avvio di una nuova fase di dialogo tra Tap e i Comuni interessati dall’intervento - spiega il presidente Stefano Minerva -. Vista la presenza di una pluralità di comuni e l’impatto della vicenda sull’intero territorio, alla Provincia, in quanto ente di area vasta, è stato chiesto di assumere il ruolo di coordinamento».

Le compensazioni



Ma intanto cresce l’attenzione intorno alla norma sulle compensazioni energetiche approvata dal Consiglio regionale, che potrebbe rimescolare le carte. La legge, o meglio le modifiche al disegno di legge approvato a novembre 2022 e poi impugnato dal governo, rimette infatti in gioco il contributo economico fino al 3% dei guadagni complessivi per chi produrrà energia in Puglia, estendendo l’obbligo anche alle realtà già operanti sul territorio che non abbiano provveduto alle compensazioni. Non un atto retroattivo dunque ma di fatto un comma che retrodata la regola, coinvolgendo anche Tap. La legge , passata all’unanimità in una seduta dell’assise regionale alla disperata ricerca di unità, contiene però varie incognite. Sia rispetto alla possibilità di una bocciatura costituzionale sia rispetto ai rapporti con la multinazionale del gas, che puntava a chiudere la partita a 33 milioni. Almeno fino al raddoppio della portata della condotta. In cambio dell’uscita dei Comuni e della Regione dal processo, Tap ha infatti messo sul tavolo non solo i 25 milioni in ballo da anni e rimasti congelati dal muro contro muro tra le parti, da destinare alle amministrazioni direttamente interessate. Ma anche 8 milioni supplementari a titolo di generico riconoscimento per tutti gli altri comuni della provincia leccese. Una posta inferiore ai ristori prospettati inizialmente, oltre che rispetto alle cifre da capogiro chieste come risarcimento. Ma quanto meno una base di partenza per le trattative.

L’intesa, portata avanti dal numero uno di Palazzo dei Celestini con la delega a mediare (e tenere i ponti con la Regione), arriva a tre anni dall’apertura del processo in cui 8 Comuni e la stessa Puglia hanno chiesto a Tap il risarcimento per danni ambientali . Ma arriva anche dopo anni dalle barricate degli ambientalisti e degli arresti dei manifestanti, oggi sotto processo, contro i quali anche la multinazionale sarebbe disposta a far cadere le accuse e, quindi, la costituzione di parte civile.

I pareri