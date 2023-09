Il presidente Mattarella e il ministro Crosetto in visita in Puglia per l'esercitazione militare: «I lagunari eccellenza delle forze armate italiane»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in mattinata all'Idroscalo Ivo Monti del lago Varano (in provincia di Foggia) accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto per una esercitazione militare. Tra i rappresentati istituzionali presenti, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre ai vertici dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito. Il presidente Mattarella e il ministro si sono soffermati a visitare alcuni dei mezzi militari in mostra, tra cui i mezzi più tecnologicamente avanzati della forza armata appartenenti al progetto di digitalizzazione, alla presenza del generale Paolo Sandri Comandante della Brigata Pinerolo. Poi l'esercitazione Leone Alato, una dimostrazione di un'operazione "riverine" particolare tipo di azione anfibia autonoma condotta in ambienti costituiti da acque interne o adiacenti al litorale, comprendenti tratti di terra caratterizzati da vie di comunicazione terrestri limitate o inesistenti. L'operazione è finalizzata al recupero e all'evacuazione di connazionali non combattenti da un'area di crisi.

Le parole

«Ho espresso grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata che è stata esemplare e significativa.

L'apprezzamento non è solo per questa manifestazione ma è per l'attività che svolgete costantemente, per l'impegno e la dedizione all'Italia. Ho fatto le mie congratulazioni al ministro della Difesa Crosetto per l'efficienza. Un saluto ai lagunari in trasferta qui: siete una specialità in sostanza giovane, 72 anni, ma la vostra tradizione nasce tanti secoli fa e avete reso onore a questa lunga storia. Esprimo riconoscenza per quanto fate per la sicurezza e la pace del nostro Paese», ha detto il presidente.

«La vicinanza alle Forze Armate, all'Esercito». Così il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell'importanza della presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'esercitazione militare che si è svolta oggi nel Foggiano. «Il Presidente - ha aggiunto il ministro - si rende conto che queste capacità, che abbiamo visto oggi all'opera, sono fondamentali per la credibilità e la sicurezza del Paese e delle libere istituzioni».