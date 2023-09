La visita del presidente Mattarella in Puglia: le foto più belle

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in mattinata all'Idroscalo Ivo Monti del lago Varano (in provincia di Foggia) accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto per una esercitazione militare. Tra i rappresentati istituzionali presenti, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre ai vertici dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito. Il presidente Mattarella e il ministro si sono soffermati a visitare alcuni dei mezzi militari in mostra, tra cui i mezzi più tecnologicamente avanzati della forza armata appartenenti al progetto di digitalizzazione, alla presenza del generale Paolo Sandri Comandante della Brigata Pinerolo. Poi l'esercitazione Leone Alato, una dimostrazione di un'operazione "riverine" particolare tipo di azione anfibia autonoma condotta in ambienti costituiti da acque interne o adiacenti al litorale, comprendenti tratti di terra caratterizzati da vie di comunicazione terrestri limitate o inesistenti. L'operazione è finalizzata al recupero e all'evacuazione di connazionali non combattenti da un'area di crisi.