I due video dell'omicidio della figlia 16enne Jessica e del tentato omicidio della moglie Tefta, compiuti nella casa di famiglia di Torremaggiore, in provincia di Foggia, il 7 maggio 2023, sono stati proiettati ieri nell'aula della Corte d'assise di Foggia durante la seconda udienza del processo a carico del 43enne albanese Taulant Malaj.

Il delitto