Scuola, la proposta dei presidi: bus dedicati solo agli studenti

La riapertura delle scuole in presenza si lega inevitabilmente ai trasporti, uno dei nodi più difficili da districare prima di settembre, benché l’assessore all’Istruzione pugliese, Sebastiano Leo, abbia rassicurato sulle risorse disponibili per implementare il numero di vettori. Ma l’associazione dei presidi della Puglia resta scettica e per voce del presidente Roberto Romito ieri è tornata alla carica sulla questione, lanciando una proposta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati