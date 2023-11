Sanità, da dicembre in Puglia screening neonatale super esteso: si aggiungeranno 9 malattie alle 49 già diagnosticabili

Lo screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale sarà effettuato in Puglia a partire dal primo dicembre.

Lo ha annunciato oggi durante l'audizione in commissione Bilancio del Consiglio regionale la direttrice di Patologia clinica dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, Simonetta Simonetti.

I dettagli

La direttrice ha detto che il laboratorio è stato attrezzato con quattro spettrometri e si è in attesa dei kit di prova per iniziare a lavorare. Questi kit dovrebbero arrivare nei prossimi giorni e dal primo dicembre il servizio andrà a regime pur evidenziando le difficoltà in ordine alla carenza dei tecnici di laboratorio.

Lo screening super esteso aggiunge 9 malattie alle 49 già diagnosticabili in Puglia attraverso un semplice test sui bimbi appena nati, tra cui la Sma.