Il Policlinico di Bari ha aperto un nuovo protocollo di cura per tumori cerebrali in età pediatrica. Si tratta del protocollo di cura internazionale 'Loggic/firefly-2' per bambini e adolescenti affetti da gliomi a basso grado di malignità Raf-alterati. Può così ufficialmente partire l'arruolamento da parte dell'oncoematologia pediatrica che è l'unico centro in Puglia ad aver ricevuto l'approvazione.

APPROFONDIMENTI REGIONE Sanità, Locatelli nel Salento: «Salviamo il Servizio sanitario nazionale». E lancia il maxi progetto con l’Università BARI Screening polmonari per fumatori, 900 tac all'Oncologico di Bari: il programma gratuito, come fare

I gliomi sono i tumori cerebrali più frequenti in età pediatrica. Il trial prevede l'utilizzo di un inibitore multi-target delle tirosin-chinasi.

Grazie al lavoro multidisciplinare di neuro oncologia pediatrica portato avanti negli ultimi anni con la collaborazione tra 12 unità operative, l'oncoematologia pediatrica, diretta dal dottor Nicola Santoro, è diventata un centro di riferimento per la cura dei tumori cerebrali pediatrici e questo ha consentito una drastica riduzione della mobilità passiva. Al percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti pediatrici affetti da tumore cerebrale sono dedicati professionisti specializzati.