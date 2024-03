Bimbi di 2 e 3 anni soli in casa, madre e padre al centro commerciale: sospesa la ​potestà genitoriale

I bimbi di due e tre anni soli in casa, mentre i genitori erano al centro commerciale. La vicenda si è verificata a Lecce, lo scorso 3 novembre. Mamma e papà sono stati denunciati per abbandono dei minori, mentre la Procura dei minori ha avviato accertamenti: è stata sospesa la potestà genitoriale e i piccoli sono stati affidati a una casa famiglia.

I fatti

I fatti: i due, di origini coreane ma da tempo residenti a Lecce, si erano recati in un ipermercato alle porte della città per fare spese.

Non avevano portato con sé i figli, che erano rimasti soli in casa. Ad accorgersi della loro presenza, i vicini di casa che avevano chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento. I genitori erano stati subito rintracciati e non avevano saputo fornire spiegazioni diverse dall'evidenza dei fatti.

Un errore di valutazione, probabilmente, che potrebbe però costare loro caro. La Procura dei minori dovrà ora valutare in che modalità favorire il riavvicinamento tra i bambini e i famigliari, una volta accertato che non vi siano ulteriori rischi per i due piccoli che al momento sono affidati alle cure degli operatori. L'inchiesta per abbandono dei minori, condotta dal pm Erika Masetti sta seguendo il proprio corso.