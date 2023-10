Lavoro, quasi 1.300 assunzioni nelle asl di Puglia: c'è l'ok della Giunta

La Giunta Emiliano ha approvato oggi i piani delle assunzioni delle Asl e ospedali, il programma «è stato definito sulla base dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni che si determineranno nell'ultimo trimestre 2023 e nell'anno 2024», spiegano dalla Regione Puglia.

Asl, il piano delle assunzioni

In totale saranno assunte 1.287 persone, di cui 582 dirigenti medici, 37 dirigenti veterinari, 24 dirigenti sanitari non medici, 10 dirigenti tecnico professionali, 327 infermieri, 47 unità di personale ostetrico, 43 unità di personale della prevenzione, 65 unità di personale della riabilitazione, 102 unità di personale tecnico sanitario e 50 personale tecnico professionale (autisti di ambulanza, assistenti sociali e tecnici informatici).

Inoltre, il piano prevede la stabilizzazione del personale che ha maturato i requisiti ex legge Madia e legge di Bilancio 2022: 1.237 lavoratori hanno già maturato i requisiti, altri 491 lo matureranno nei prossimi mesi.

L'assessore Rocco Palese

L'assessore alla Sanità, Rocco Palese esprime «grande soddisfazione per il lavoro svolto dal dipartimento Salute, in stretta collaborazione con le direzioni strategiche delle Aziende ed Enti. Si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza per il sistema sanitario, con il quale intendiamo consentire nuove assunzioni, nei limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni e stabilizzare il personale che ha dato particolare supporto nella gestione dell'emergenza Covid. La metodologia adottata determina un vero cambiamento virtuoso per il sistema». Per il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro «è stato effettuato un lavoro di elevato livello tecnico, che ci ha consentito di fotografare in modo puntuale il personale in servizio e le necessità assunzionali prioritarie».

Il presidente Emiliano

«Con queste assunzioni» nella sanità pugliese «diamo un'iniezione di fiducia al sistema sanitario, sapendo che esso si basa essenzialmente sulle competenze del suo capitale umano. Lavoreremo ancora duramente per ridurre il gap con le altre regioni che hanno lo stesso numero di abitanti, ma più personale: si tratta di una delle vertenze aperte con il Governo per mettere alla pari il Mezzogiorno con regioni storicamente più fortunate, mentre qui dobbiamo affrontare le emergenze solo con più passione e abnegazione, ma con meno lavoratori al fronte». È quanto dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando il nuovo piano assunzionale che la Giunta ha oggi approvato e che porterà a quasi 1300 assunzioni, oltre a circa 1700 stabilizzazioni.