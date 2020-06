Saldi estivi, si parte l'1 agosto: «Vietate le vendite promozionali»

Ultimo aggiornamento: 5 Giugno, 09:36

La Puglia come il resto d'Italia. Per la prima volta quest'anno la data dei saldi estivi è fissata al 1 agosto. La decisione, dovuta all'effetto del coronavirus, è stata presa dalla Conferenza delle Regioni con il benestare del mondo delle commercio e delle imprese.La Giunta regionale pugliese ha oggi deciso il posticipo della data di inizio dei saldi estivi all'1 agosto 2020, invariata invece la data di conclusione, fissata al 15 settembre 2020.«Fatta salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all'andamento della situazione epidemiologica», si legge nel documento approvato. Con la stessa delibera, il governo regionale ha, inoltre, confermato il divieto di vendite promozionali che solitamente anticipano il periodo dei saldi, disponendo inoltre che il commerciante che voglia effettuare una vendita di fine stagione o a saldo debba darne comunicazione al Suap almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.