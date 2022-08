La tromba d'aria distrugge l'asfalto: paura e disagi alla circolazione

Una tromba d'aria ha toccato Molfetta nella tarda mattinata di oggi. Tanta pioggia e vento forte, con diversi disagi alla circolazione e non soltanto. Nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele (dove anni fa c'era il comando dei vigili) l'asfalto si è frantumato in diversi punti. Al momento la zona è stata transennata dal personale comunale e dall'Asm, per mettere in sicurezza l'area. Sono stati diversi anche gli interventi della Polizia locale, per permettere la normale circolazione in una fascia oraria critica.

La situazione torna alla normalità

Lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Per fortuna solo tanta paura e danni alle strade, ma nessuna vittima.