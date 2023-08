“Le Stanzie” chiuse ad agosto per… farle riposare. Una scelta che ha fatto molto scalpore quella dei titolari dell’azienda agrituristica immersa nei “Paduli” del feudo di Supersano, che hanno deciso di non aprire il ristorante per tutto il mese più caldo dell’estate, nonostante le prenotazioni facessero presagire l’assoluto “sold out”: «Il Salento è stressato, facciamolo riposare un po'»

La masseria acquistata nel 1980

Una decisione della chiusura è venuta fuori quasi per caso e ha innestato una riflessione più profonda: «Tutto è accaduto in modo molto semplice – le parole di Donato Fersino, l’anima dell’antica masseria che oggi accoglie anche bambini e visite guidate e che nel 1980 firmò, ancora 19enne, i primi documenti per l’acquisizione della struttura – dopo esserci resi conto delle criticità che stavano soffrendo le “grotte”».

«Abbiamo ascoltato il lamento della terra»

Spazi ipogei di poco più di 100 metri quadrati complessivi, all’interno dei quali è possibile visitare un frantoio antico e un altro di epoca romana, un’area ricca di reperti e un angolo deputato alle professioni di fede, e che nei momenti di massima attività della masseria erano soprattutto deposito sicuro dei prodotti agricoli e della pastorizia, i quali hanno in qualche modo fatto sentire la loro sofferenza alla proprietà de “Le Stanzie”. «Ci siamo fermati ad ascoltare e interpretare questa sorta di lamento che veniva dalle profondità della terra – continua Fersino, oggi accompagnato nella sua attività dai figli Giuseppe, Federica e Roberto – e dopo avere deciso che sulle grotte si dovesse intervenire a loro tutela, la riflessione è divenuta ancora più profonda».

Pensieri che la famiglia Fersino ha condiviso coi suoi collaboratori e che poi sono giunti alla conclusione di fermare per i 31 giorni di agosto l’attività del ristorante.

«In questi decenni – le parole quasi commosse del signor Donato – abbiamo avuto tanto da questo territorio. Le mie origini sono fieramente contadine e si perdono almeno nella prima metà del secolo scorso. Con “Le Stanzie”, tra mille difficoltà e tante notti insonni ho realizzato i miei sogni, i quali ho avuto la fortuna di trasmettere ai miei figli. Tutti insieme abbiamo deciso di ricambiare quanto ricevuto e di dire a nostro modo “grazie” alla terra e a questa masseria, concedendo loro un meritato riposo».

Un post per avvisare le centinaia di clienti

Un post commovente su Facebook per annunciare lo stop del ristorante: tutti i clienti, molti dei quali avevano prenotato per tempo anche da Paesi extra europei, da avvisare di questa scelta quasi illogica.

«Fermarci nel momento clou dell’anno, quello nel corso del quale si può ottimizzare il profitto non è stato facile, anche perché non siamo quel tipo di imprenditori che sono diventati talmente ricchi – aggiunge Donato Fersino – da potersi permettere di lavorare quando si ha voglia. Molti dei nostri affezionati clienti hanno compreso la nostra scelta anche se hanno dovuto cambiare gli itinerari dei loro soggiorni salentini».

E proprio sul Salento si sofferma il pensiero dell’imprenditore di Supersano: «Abbiamo la fortuna di avere una tradizione millenaria straordinaria, fatta di storia, arte, cultura sacra e riti di una bellezza che ammalia. Un dono che ci siamo ritrovati tra le mani e che dobbiamo custodire in maniera consapevole e piena anche coccolandolo e senza sottoporlo a stress eccessivi».

Dieci anni fa la riduzione dei coperti



Del resto già dieci anni fa, la famiglia Fersino aveva deciso in qualche modo di intervenire riducendo la capienza e la massima accoglienza del ristorante, riducendo il massimo dei coperti a una cinquantina: «Sono un agricoltore prestato alla imprenditoria – ammette – e non critico chi assicura i doppi turni nei ristoranti alla propria clientela, ognuno è libero di fare come crede. Ma ho sentito forte il bisogno di rallentare per andare incontro a quelle che sono le necessità primordiali della Madre Terra».

E mentre la parte dell’azienda che si occupa di agricoltura e allevamento non si è mai fermata all’interno della grande masseria con imponente costruzione dei primi anni del XVI secolo, il ristorante si prepara a riaprire nei primi giorni di settembre.

E così nella grande struttura ai piedi della Serra di Supersano torneranno a presentarsi e a degustare i grandi piatti della tradizione culinaria salentina tanti turisti non soltanto italiani ma anche americani, canadesi, inglesi tedeschi e provenienti da diversi altri Paesi per i quali “Le Stanzie” sono una tappa obbligata nei tour organizzati nel Meridione d’Italia.

«Saremo felici di riabbracciare i nostri clienti a settembre»



«Saremo felicissimi di riabbracciarli cosi come avremo gran piacere a tornare al lavoro coi nostri collaboratori ai quali, per la prima volta in assoluto, abbiamo assegnato le vacanze nel mese di agosto. Ma lo faremo consapevoli di avere fatto la scelta migliore andando a rispettare i tempi e il lento scorrere del tempo - conclude Donato Fersino – tipico del Mezzogiorno, della Puglia e del Salento. Una lentezza che dovremmo ritornare a sentire nostra».