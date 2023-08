Via dal centro, sfrattata la Fiera di Agosto: è scontro tra Comune e Confcommercio

Quest’anno, nel mese di agosto, le due piazze centrali di Acquaviva, piazza Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele II, proseguendo su via Roma e piazza Di Vagno, non ospiteranno la “Fiera di Agosto” di Acquaviva delle Fonti, che, Covid permettendo, si tiene ogni anno a partire dal 21 agosto in onore di Maria Santissima di Costantinopoli.

La deadline per la decisione è fissata per venerdì 17 agosto, quando è in programma un incontro tra il sindaco Marco Lenoci e la sua giunta. Ma è lo stesso sindaco ad anticipare le intenzioni: «Confermo che metteremo a disposizione l’area mercatale, e non credo che, da questo punto di vista, ci saranno passi indietro».

Area non idonea



Nei giorni scorsi, infatti, era stato il vicesindaco Eustacchio Solazzo ad annunciare di non poter accogliere quanto proposto dagli organizzatori (cioè, utilizzare le due piazze centrali della città) perché «L’area non è idonea allo svolgimento dell’evento per motivi tecnico amministrativo e di sicurezza pubblica, valutati sulla base delle criticità riscontrate ed emerse nella passata esperienza».

La richiesta di Confcommercio



La richiesta era pervenuta il 29 giugno scorso dal delegato Confcommercio di Acquaviva delle Fonti, Vito Marino Abrusci, che sottolinea come negli ultimi anni la Confcommercio Acquaviva e Fiva Confcommercio, rappresentata da Andrea Nazzarini, con il comitato feste patronali e il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno organizzato la tradizionale “Fiera di Agosto” nel centro cittadino e precisamente tra piazza Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e strade adiacenti. Iniziativa che ha riscosso un particolare successo e gradimento tra le attività commerciali e i consumatori sia locali che dei comuni vicini.

«Anche quest’anno –spiega Vito Abrusci - abbiamo scritto, come di consueto, all’amministrazione appena insediatasi di volere un incontro per coordinare con il comitato feste patronali, come già successo negli anni precedenti, il momento di grande festa e aggregazione, che rappresenta l’inizio della festività patronali in onore di Maria Santissima di Costantinopoli, cioè la fiera che si celebra tradizionalmente il 21 agosto».

«La fiera non si svolgerà al centro. Per noi- sottolinea Abrusci- è un motivo di grande amarezza, considerato che negli ultimi anni c’è stato un successo evidente per il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali in sinergia con le associazioni di categoria. Noi, come tutti i commercianti, siamo delusi perché riportare la fiera al centro di Acquaviva dove, tra l’altro ci sono la meravigliosa Cattedrale, il comitato feste patronali e le attività commerciali, è una opportunità per tutti e un momento di rilancio. Tra l’altro- sottolinea Abrusci- nello stesso luogo dove si organizzano le attività del Distretto urbano del commercio, come i concerti organizzati qualche giorno prima e dopo la fiera». Il 17 agosto quindi ci sarà la fumata bianca a seguito del faccia a faccia tra commercianti e sindaco.

Ma, salvo colpi di scena, la decisione dell’amministrazione non sarà quella gradita dagli organizzatori: le due piazze centrali non saranno concesse e ci si dovrà accontentare dell’area mercatale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA