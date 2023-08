Le luminarie per la festa di Sant'Oronzo a Lecce

Sono iniziate le operazioni per illuminare la città in vista dei tre giorni festa patronale in onore dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato (24, 25 e 26 agosto). In questi giorni la ditta De Cagna, che ha ricevuto dal Comune l'incarico per realizzare le luminarie a Lecce per un importo di circa 49mila euro, è impegnata con il montaggio di alcune installazioni minime da posizionare tra le vie principali del centro storico.