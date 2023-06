Bancarelle, fiera dei Pupi e il luna park allo stadio: al lavoro per la festa di Sant'Oronzo. Foresio: «Ora il bando per gli stalli»

Gli ingredienti ci sono tutti (o quasi): bancarelle nel centro storico (presto il bando per gli operatori), la cassa armonica al centro dell’Ovale, luna park e paninari nel quartiere stadio. E poi Fiera dei Pupi in via Trinchese, la banda nei quartieri e le luminarie in piazza. Si lavora per la festa di Sant’Oronzo.

L'edizione 2023

L’amministrazione è alle prese con l’organizzazione dei tradizionali riti civili in programma per il 24, 25 e 26 agosto. Una manifestazione che sarà all’insegna della tradizione.

A partire dalla classica passeggiata tra i banchi di dolciumi, casalinghi e prodotti artigianali tra le vie del centro storico. Un rituale che ogni anno vede coinvolti non solo leccesi ma anche i tanti turisti presenti in città e che decidono di prendere parte al giro delle bancarelle.



Come confermato dall’assessore al Turismo Paolo Foresio, nei prossimi giorni il Comune procederà con la pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto agli operatori del settore per l’assegnazione degli stalli. Per l’allestimento degli stand, dovrebbe essere confermato il classico percorso che si articolerà su via XXV Luglio, viale Marconi, via Cavallotti, viale Lo Re, via Costa. Come da tradizione la fiera accoglierà numerose categorie di prodotti: artigianali locali, dolciumi e frutta secca, oggettistica, piante, libri articoli artistici, giocattoli.

Luna Park e paninari allo Stadio

Anche quest’anno il lunapark con le giostre sarà allestito nell’area antistante lo stadio di via Del Mare che ospiterà i camioncini per la somministrazione di alimenti e bevande. Il puzzle delle celebrazioni, però, non è ancora completo. L’amministrazione è al lavoro per arricchire l’offerta. A partire dalle tradizionali luminarie. L’ufficio ha attivato la gara per trovare la ditta che si occuperà di abbellire con luci e colori il centro storico cittadino. Negli anni passati le luci sono state collocate intorno alla piazza, recintandola fino ai quattro incroci principali e lungo le strade del passeggio come via Alzino, via Fazzi, o all’ingresso di piazza Duomo. La cassa armonica tornerà al centro dell’Ovale per l’esecuzione dei concerti bandistici. È prevista, inoltre, una anteprima della Fiera dei pupi e dei presepi in via Trinchese. Confermata anche la volontà di portare la banda nei quartieri: «In questo modo – aveva spiegato Foresio – permetteremo a tutti di godere dell’atmosfera della festa, soprattutto a chi ha difficoltà a spostarsi e di raggiungere il centro città».

Le luminarie

Nelle scorse settimane alcuni consiglieri di maggioranza avevano chiesto all’assessore Foresio uno sforzo in più, soprattutto per le luminarie («lo scorso anno la piazza non era il massimo dell’illuminazione. Essendo l’ultimo evento di questa amministrazione, sarebbe il caso di dare un maggiore impulso»), magari coinvolgendo anche le associazioni di categoria per raccogliere finanziamenti extra utili per l’organizzazione della festa. Nel programma degli eventi potrebbe tornare anche lo spettacolo pirotecnico. Grande assente, invece, sarà Sant’Oronzo: la copia della statua del santo patrono della città non sarà pronta in tempo per le festività patronali. Leccesi e turisti dovranno accontentarsi di ammirare l’originale custodito a Palazzo Carafa.

