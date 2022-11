Regione, Stea torna assessore al Personale della Regione: la scelta di Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato nuovamente assessore al Personale il consigliere regionale Francesco Stea. Nei confronti di Stea c'è un provvedimento del Tribunale di Bari che, in primo grado, lo ha dichiarato decaduto dall'incarico di consigliere per un debito da 8mila euro che lo stesso Stea avrebbe contratto con la Regione. La vicenda riguarda bolli auto che non sarebbero stati pagati.

Provvedimento sospeso e nuova nomina

Stea, dopo il provvedimento del Tribunale, si era autosospeso e, di conseguenza, Emiliano aveva ritirato la delega. Il provvedimento, però, dopo il ricorso presentato dall'assessore, è stato sospeso, in attesa del giudizio in Appello. Quindi, Emiliano «preso atto - si legge in una nota della Regione - dell'atto di citazione in appello notificato dal consigliere regionale Giovanni Stea e della conseguente sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Tribunale di Bari, ha nominato il consigliere Stea assessore al »Personale e organizzazione, contenzioso amministrativo».