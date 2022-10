Regione Puglia, decreto di Emiliano: revocato l'assessorato a Stea, il presidente mantiene le deleghe

Revocato l'assessorato a Stea, Emiliano tiene per sé le deleghe. Poco fa l'ufficialità in un decreto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'assessore regionale si era autosospeso qualche giorno fa poiché ritenuto incompatibile con la carica: i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Bari con una ordinanza avevano dichiarato decaduto l'assessore regionale al Personale Gianni Stea per via di un debito di 8mila euro di bolli d'auto nei confronti della Regione Puglia.

L'ordinanza disponeva inoltre l’immediata sostituzione di Stea con Marianna Legista, prima dei non eletti nella lista “Popolari con Emiliano” alle elezioni regionali del 2020, che aveva presentato ricorso.

Il decreto

Con il decreto odierno, Emiliano decide dunque «di avocare a sé le deleghe in materia di “Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo” precedentemente conferite al sig. Stea Giovanni Francesco con il D.P.G.R. n. 424/2020; - di informare del presente atto il Consiglio regionale, il Segretariato della Giunta regionale e la Sezione Personale; - di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia».