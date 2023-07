Caldo, nessuna tregua fino al 31 luglio: È iniziata la tempesta di calore, temperature fino a 45 gradi in Puglia

Si farà sentire a partire da oggi - domenica 16 luglio - la terza ondata di calore dell'estate 2023 che in Italia, soprattutto nel Centro Sud, porterà una "tempesta di calore", come la definisce il sito iLMeteo.it.

La terza ondata di calore dell'estate 2023, con temperature roventi, porterà a 16 il numero delle città con il bollino rosso e che a Sud potrebbero persistere per tutto luglio. Cominciano giornate torride e notti afose, con tassi di umidità elevati e anche i mari sono decisamente più caldi. In Sardegna sono attesi picchi di fino a 47 gradi nelle zone interne meridionali, in Sicilia e Puglia intorno a 45 gradi, in quella che il sito iLMeteo.it definisce una "tempesta di calore". Temperature fra 38 e 41 gradi previste anche al Centro-Sud, da Firenze a Perugia fino a Caserta, Bari, Catanzaro e Palermo.

Ondata di calore per tutto luglio

I bollini arancione sono nove e due i gialli, mentre è del tutto scomparso il verde Colpevole di questa terza ondata di calore è l'anticiclone africano, con «le temperature minime e massime che continuano a salire e che nel corso della settimana entrante e raggiungeranno i valori massimi, presumibilmente intorno a metà settimana», dice all'Ansa la climatologa Marina Baldi, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Le temperature massime - prosegue - si porteranno verosimilmente anche a 10 gradi in più rispetto alle medie del periodo, con la possibilità che siano battuti record assoluti di temperatura registrati in passato».

Per quanto riguarda l'anticiclone africano, «si è venuta a determinare una situazione di blocco, che tende a non mutare nel medio-breve periodo», dice all'Ansa il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, nell'intervista resa possibile grazie alla disponibilità dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. È probabile che nelle prossime settimane al Centro-Sud ci sia una persistenza dell'ondata da calore fino alla fine del mese, anche se con valori che tenderanno ad attenuarsi«.

Le notti afose, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24 gradi, si annunciano purtroppo una caratteristica di questa terza ondata di calore e «nelle città più grandi e urbanizzate il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30 gradi fin quasi mezzanotte», osserva Sanò. Sono infine eccezionalmente caldi anche i mari, le cui acque superficiale raggiungono in alcuni casi i 30 gradi..