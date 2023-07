​Caldo record e ipertensione, i consigli del cardiologo: «Ecco i tre cibi da evitare». Infarto recidivo, il rischio più alto è per le donne

Caldo e cuore in vacanza. Dopo un anno di lavoro finalmente relax. Anche il cuore riposa? In parte sì. In ferie si dorme di più, e con il sonno il muscolo rallenta i suoi battiti e la pressione si riduce. Come succede ogni notte. Solo che in vacanza non mettiamo più la sveglia. Anche lo stress quotidiano viene meno. E questo contribuisce alla riduzione della frequenza e della pressione, visto che gli ormoni adrenergici (quelli prodotti nei periodi di stress) si riducono. I ritmi circadiani (quelli regolati dal ritmo sonno-veglia) si modificano, ma non in maniera significativa tanto da provocare importanti cambiamenti alla funzione del cuore.