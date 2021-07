Puglia, i nuovi contagi da Covid aumentano ancora: sono 248. Lecce la provincia peggiore

In Puglia, sono stati effettuati 11.859 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 248 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. Cinque casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test; 246.971 sono i pazienti guariti; 2159 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.799, così suddivisi:

95.749 nella provincia di Bari;

25.817 nella provincia di Bat;

20.088 nella provincia di Brindisi;

45.487 nella provincia di Foggia;

27.641 nella provincia di Lecce;

39.760 nella provincia di Taranto;

851 attribuiti a residenti fuori regione;

406 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/EsjBd

