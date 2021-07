Puglia, 60 nuovi casi covid su oltre 7mila test. Due morti. Ricoveri in discesa verso quota 100

Sono 60 i nuovi casi covid registrati in Puglia su oltre 7mila test effettuati e due morti. I numeri sono quelli del bollettino diramato dalla regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 6 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 60 casi positivi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test.

244.347 sono i pazienti guariti.

2.578 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571 così suddivisi:

95235 nella Provincia di Bari;

25604 nella Provincia di Bat;

19833 nella Provincia di Brindisi;

45181 nella Provincia di Foggia;

27018 nella Provincia di Lecce;

39515 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.

I dati nel dettaglio

I ricoverati diminuiscono in modo più deciso e si avvicinano a quota 100. In base al bollettino epidemiologico, infatti, negli ospedali pugliesi in questo momento si trovano 102 pazienti affetti da Covid-19. Crescono lentamente i nuovi guariti (+87 rispetto a ieri) e pertanto gli attuali positivi calano in modo moderato (-29).