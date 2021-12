Omicron spinge i contagi. Tra i bimbi 100 casi in più nel giro di una settimana

Record di nuovi casi da quarta ondata in Puglia: 677 contagi da Covid nelle ultime 24 ore e 4 morti. Ma il virus in regione continua a diffondersi anche tra più piccoli. E gli ultimi dati del Dipartimento di Prevenzione della Regione lo confermano: in una settimana il numero di nuovi positivi in fascia 5-11 anni è salito da 700 a 802 casi. E la percentuale di positività pediatrica a fronte dei casi complessivi di contagio accertati tra la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati