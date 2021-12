Bollettino Puglia, altri 677 nuovi casi Covid e 4 decessi. Nel Foggiano e Barese boom di contagi

Dal bollettino Covid emesso dalla Regione Puglia si riscontrano oggi altri 677 nuovi casi su 25.120 test giornalieri. E purtroppo si registrano 4 persone decedute. Boom nelle province di Bari e Foggia che sommate rappresentano più della metà dei nuovi contagiati.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 211

Provincia di Bat: 66

Provincia di Brindisi: 91

Provincia di Foggia: 153

Provincia di Lecce: 77

Provincia di Taranto: 73

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 3

Le persone attualmente positive sono 6.830: 139 i ricoverati in area non critica e 25 in terapia intensiva.

Dati complessivi

I casi totali finora sono 286.658 su più di 5 milioni di test eseguiti (5.175.279).