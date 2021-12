Vaccini per i più piccoli: nuovi hub e open day: oggi a Brindisi e provincia sedute aperte

Ritmo di vaccinazione sostenuto per i piccoli pugliesi in fascia di età tra 5 e 11 anni, dopo le prime 3mila dosi pediatriche somministrate lo scorso giovedì nei 151 hub allestiti nelle scuole della regione. E somministrazioni programmate anche oggi in alcuni centri, in modalità open day.

Open day a Brindisi e provincia

A Brindisi, innanzitutto dove la Asl per la giornata ha previsto sedute di inoculazione dedicate proprio ai più...

