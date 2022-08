Boom di accessi al pronto soccorso: 12mila in quattro giorni

Oltre 12mila persone negli ultimi quattro giorni hanno fatto ricorso alle cure dei pronto soccorso, un iper afflusso che non si arresta e che sta mettendo in difficoltà gli ospedali pugliesi. La media dei pazienti visitati ogni giorno è salita di molto ad agosto, da circa 2.200 dall'inizio dell'anno si è passati adesso a oltre 3mila. Nel dettaglio, il 9 agosto sono stati 3.300 i pazienti visitati, il giorno successivo 3.136, poi 3.022 e ieri 3.017. Un «assalto» che potrebbe andare avanti per tutto il mese di agosto con l'ulteriore arrivo di turisti previsto nelle prossime due settimane.