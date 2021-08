Caldo, in Puglia record di accessi al pronto soccorso

L'afa sta mettendo a dura prova anche i pronto soccorso in Puglia . Ieri è stato registrato un record di accessi: 3.134 in una sola giornata, superando il picco dello scorso 27 luglio con 3.117 pazienti. Questa volta il Covid non c'entra, perché dei 3.134 interventi solamente 149 hanno riguardato sospetti pazienti positivi al coronavirus (il 4,75%).

Il rapporto Agenas