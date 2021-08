Di nuovo emergenza caldo: è record di accessi al pronto soccorso

Pronto soccorso pugliesi sempre più in affanno, ieri è stato registrato un nuovo record di pazienti assistiti, 3.407 in sole 24 ore. Superato persino il picco del 10 agosto scorso, quando gli accessi furono 3.271. Due settimane fa, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano , ha firmato un’ordinanza per cercare di potenziare nell’immediato gli organici dei pronto soccorso, autorizzando i direttori generali di Asl e ospedali a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati