Pnrr, “pacchetto Puglia”: 3,8 miliardi per ospedali, strade, scuola e trasporti

Un pacchetto da 2.8 miliardi per infrastrutture e mobilità. E un altro miliardo per sanità e scuole. La Puglia chiude la partita preliminare per il riparto dei fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) portando a casa - al momento solo sulla carta - risorse per 3.8 miliardi complessivi. E rispetto alle 4 “Missioni” previste dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, la regione si colloca al terzo posto in Italia dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati