Comuni accessibili: 600mila euro per abbattere le barriere architettoniche. La Giunta regionale pugliese ha approvato lo stanziamento di contributi destinati ai Comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il contributo è di circa 600mila euro. Grazie all'accesso ai contributi regionali, ad oggi 72 Comuni hanno adottato il piano di abbattimento, altri 41 hanno attivato la procedura di approvazione, mentre per altri 64 enti la procedura è in corso di affidamento.

Il finanziamento

«La Regione Puglia ha avviato sin dal 2019 una serie di azioni volte a sostenere i Comuni nell'adozione dei piani, approvando le linee guida utili per la definizione dello strumento e bandi finalizzati alla concessione di un contributo" afferma l'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio.

«Lo scopo - prosegue - è quello di creare un modello culturale votato all'inclusività che promuova la realizzazione di luoghi fruibili e accessibili a tutti, con o senza disabilità, in grado altresì di creare occasioni di conoscenza e scambio reciproco, in un'ottica di condivisione degli spazi delle nostre città". "Con lo stanziamento approvato oggi si intende consentire ai comuni pugliesi che non hanno ancora approvato il Piano di dotarsi di questo strumento", aggiunge l'assessora Maraschio.