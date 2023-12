Plafoniere d'oro alla Regione Puglia, assolti architetto e ingegnere: «Il fatto non sussiste»

Assolti perché il fatto non sussiste. Così si è conclusa la vicenda denominata "plafoniere d'oro" per l’architetto Luigi Marziano Mirizzi di Conversano e per l’ingegnere Domingo Sylos Labini di Bitonto: secondo l’accusa il costo delle plafoniere sarebbe stato gonfiato aggiungendo costi aggiuntivi non dovuti. Le plafoniere furono acquistate per la nuova sede del Consiglio regionale della Puglia di via Gentile. La sentenza è stata emanata dal gup del Tribunale di Bari Ilaria Casu.

Le accuse

Le accuse contenute nella richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm Savina Toscani erano di concorso in falso ideologico e truffa aggravata.

Secondo la pubblica accusa, «mediante artifizi» gli indagati avrebbero «tratto in errore la Regione Puglia circa la regolarità della fornitura delle 1.703 plafoniere a Led», facendo liquidare «l'importo complessivo di 657.984 euro, successivamente rideterminato in 524.881 euro», arrecando così «un danno ingiusto alla Regione Puglia».

Solo al termine dei lavori, il costo delle plafoniere installate è stato riconsiderato al ribasso del 53,5% (anche perché sul mercato esistevano prodotti equivalenti ad un prezzo più contenuto) ed è calato dagli iniziali 637 a 341 euro. Le indagini della Guardia di finanza erano partite in seguito a un esposto alla Corte dei conti presentato nel luglio 2018 da otto consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Puglia.