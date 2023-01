Scandalo plafoniere a 637 euro nella nuova sede regionale: chiesto il processo per l'architetto e l'ingegnere

In due rischiano il processo nell’ambito dell’inchiesta, ormai conclusa, sulle cosiddette “plafoniere d’oro” della sede del Consiglio regionale pugliese. La Procura di Bari ha chiesto, infatti, il rinvio a giudizio per l’architetto Luigi Marziano Mirizzi di Conversano e l’ingegnere Domingo Sylos Labini di Bitonto: sono accusati, a vario titolo, di truffa e falso in relazione all’acquisto di 1.703 plafoniere a un prezzo di 637 euro ciascuno.

La Regione Puglia sarà parte civile nell’udienza preliminare a carico dei due progettisti della nuova sede del Consiglio regionale in via Gentile, l’udienza comincerà a metà gennaio davanti alla giudice Ilaria Casu.

Le indagini

Le indagini sono state svolte negli ultimi quattro anni dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. Dopo l’avvio delle indagini e le polemiche, la Regione intervenne e il prezzo fu rivisto, il costo complessivo passò da 657 a 524mila euro. Ma per la Procura i reati di truffa e falso si sarebbero consumati prima del ricalcolo, visto che la Regione aveva emesso le determine di pagamento in favore della ditta che aveva realizzato la nuova sede (estranea alle indagini).