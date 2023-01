Donna morì folgorata sotto la doccia: assolti i due elettricisti che lavorarono all'impianto

Si chiude con due assoluzioni il processo per la morte di Antonia Negro, la 60enne di Presicce che il 4 agosto 2014 perse la vita a causa di una scarica elettrica che l'aveva colpita mentre era sotto la doccia, nella sua abitazione di Lido Marini.

L'accusa di omicidio colposo

Fernando e Andrea Cazzato, padre e figlio di 72 e 39 anni, titolari dell'azienda Cazzato elettroimpianti, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. I due erano accusati di omicidio colposo. I loro difensori, gli avvocati Paolo Rizzo e Andrea Marco Monsellato, hanno sostenuto come non vi fosse alcun nesso tra l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto e la morte della donna. La scossa letale, è la tesi sostenuta dalla difesa, era partita da una presa danneggiata posizionata in un secondo immobile adiacente a quello in cui era avvenuta la tragedia. La scossa si era potuta propagare perché gli impianti idrici ed elettrici dei due immobili erano stati collegati dopo l'intervento dei Cazzato.

L'impianto della seconda abitazione era sprovvisto di salvavita e aveva subìto manipolazioni da parte di terzi. Il giudice Maria Bianca Todaro ha assolto entrambi gli imprenditori.