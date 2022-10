Osterie d'Italia, Slow Food assegna le chiocciole: due new entry tra i venti ristoranti premiati

Presentata questa mattina la guida Osterie d'Italia 2023 di Slow Food. Sono più di 1.700 i ristoranti recensiti e, di questi, 270 sono stati insigniti della "chiocciola". In Puglia i ristoranti che hanno ottenuto il massimo riconoscimento sono davvero numerosi: due new entry e 18 "vecchie conoscenze" già presenti nella guida dello scorso anno per un totale di venti ristoranti da provare.

Nel dettaglio, 4 sono della provincia di Lecce; 4 della Bat; 4 di Bari; 4 del Brindisino, uno di Taranto e tre di Foggia.

Ecco i ristoranti pugliesi insigniti della Chiocciola