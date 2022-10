Ristoranti, è tempo di guide. Tre i nuovi pugliesi che saranno presenti nella Michelin

E' tempo di guide ristoranti con le ambite designazioni per l'ingresso nell'Olimpo degli chef.

Lunedì le guide Slow Food e Gambero Rosso

Lunedì a Roma, sotto gli affreschi delle sale di Palazzo Brancaccio, il Gambero Rosso presenta la Guida ai Ristoranti 2023 con l'assegnazione del massimo riconoscimento, le Tre Forchette, insieme ai Tre Gamberi per la selezione delle trattorie e i premi speciali. Nulla trapela sulla classifica, se non che alcuni talenti della cucina si sono già messi in viaggio verso la Capitale per ricevere un premio dal Gambero Rosso, tra questi Enrico Marmo, lo chef del ristorante Balzi Rossi a Ventimiglia.

Sempre lunedì gli osti e i patron delle vinerie gourmand si muovono verso Milano dove Slow presenterà, presso la libreria Hoepli, la nuova edizione di della Guida alle Osterie d'Italia 2022 curata da Francesca Mastrovito e Eugenio Signoroni con l'assegnazione delle chiocciole.

A novembre la Guida Michelin

La Guida Michelin Italia 2023, 68esima selezione italiana, verrà presentata l'8 novembre in Franciacorta dove verranno assegnate le tradizionali stelle e le stelle verdi. Rispetto al passato c'è, una novità: alcuni ristoranti arriveranno alla cerimonia sapendo di essere già presenti nella selezione 2023. Sono 146 le insegne già inserite a partire dall'8 febbraio, senza pittogrammi (le stelle o l'omino Bibendum dei Bib gourmand) nell'App e nel sito ufficiale della Guida Michelin Italia dopo le prove tavola da parte degli ispettori vengono completate ed i ristoranti selezionati. L'ingresso nelle piattaforme digitali Michelin indica la presenza del ristorante nella successiva edizione della guida cartacea, mentre stelle e stelle verdi verranno come sempre assegnate nel corso della cerimonia di presentazione.

Ecco le new entry pugliesi

Le new entry nella guida, per quanto riguarda la Puglia, sono: Coquus a Lucera. La Kucina a Foggia. Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare.