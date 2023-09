Meteo, in Puglia ancora caldo anomalo: da giovedì possibili temporali e vortice ciclonico

Il Centro ma soprattutto il Sud rimarranno sotto l'anticiclone subtropicale almeno in una prima fase. A spiegarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Il tempo sarà mediamente più stabile rispetto al Nord ma non sempre soleggiato, anzi: nubi medio-alte di passaggio potranno offuscare frequentemente il cielo, mentre martedì non si esclude anche qualche fugace piovasco di passaggio sulle regioni centrali. Il caldo si manterrà intenso, di stampo africano, con punte di oltre 32-33°C fino a picchi di 35°C al Sud. Da giovedì l'anticiclone inizierà però la sua ritirata con arrivo di qualche rovescio o temporale anche forte a partire dal Centro”.

La settimana

“Il prossimo weekend si prospetta invece movimentato questa volta soprattutto al Centrosud, per la probabile formazione di un vortice ciclonico che sarebbe responsabile di rovesci e temporali sparsi, talora di forte intensità.