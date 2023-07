Caldo, oggi un altro record: oltre 40 gradi a Lecce Taranto e Bari

Sarà un'altra giornata di caldo e fuoco. La Puglia nella morsa di Caronte ormai da diversi giorni oggi toccherà nuove temperature da record almeno per questa estate. Il caldo non si placherà in giornata, anzi, andrà peggio rispetto agli ultimi due giorni. Probabilmente tra domani e dopodomani potrebbe esserci, invece, un lieve abbassamento delle medie, per poi assistere a una risalite nel weekend (in particolare sabato).

Le previsioni del tempo

In giornata a Bari, Barletta e Lecce si toccheranno i 40 gradi. Andrà peggio a Foggia e Taranto, dove si arriverà a 43 gradi. Meglio a Brindisi, che vedrà la massima di 33 gradi, ma la minima più alta di Puglia (26 gradi).

Ed è emergenza. In Puglia negli ultimi otto giorni sono morte tre persone in spiaggia per dei malori, presumibilmente legati al caldo - al netto di altre patologie -. E ieri è stata una giornata particolare anche per gli incendi: decine gli ettari di macchia mediterranea in fumo tra il Salento e il Tarantino.