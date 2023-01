Maltempo, weekend con raffiche di burrasca e neve (anche a bassa quota). Le previsioni meteo

L'inverno arriva con prepotenza: weekend al freddo in Puglia con venti forti e di burrasca e neve non solo sulle alture ma anche a bassa quota. Il ciclone Thor passa anche dal Sud e «nel corso del prossimo fine settimana è destinato ulteriormente a rinforzarsi determinando pesanti conseguenze tra sabato 21 e domenica 22 gennaio». In Puglia resta, insieme ad altre 8 regioni, l'allerta meteo gialla secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile: da venerdì 20 gennaio, a partire dalle 16 e per le successive 28 ore, per previste precipitazioni, rovesci, temporali, e addirittura per neve, al di sopra dei 600 metri, su Gargano, Tremiti e Subappennino Dauno. Venti forti tendenti a burrasca, incremento dei livelli idrometrici.

L'allerta meteo

Un'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania, e un allarme giallo sui restanti settori della regione, su gran parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Questo l'avviso emesso dal dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte. Una vasta e profonda saccatura proveniente dal Nord Europa porterà sull'Italia masse d'aria fredda innescando la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali, nella notte. Lo spostamento, poi, di questa struttura sull'Adriatico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al Centro Sud e sulle isole, oltre a un abbassamento delle temperature che porterà anche nevicate a bassa quota. Dalle prime ore di domani, 20 gennaio, si prevedono nevicate da sparse a diffuse sopra 500-600 metri in Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata a Sicilia e Calabria, specie sui settori montuosi, e su Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Cosa succede in Puglia

L'avviso, inoltre, prevede dal primo pomeriggio di domani venti forti o di burrasca meridionali, con raffiche di burrasca forte sulla Puglia. «Nel corso della giornata di sabato 21 gennaio saranno possibili delle nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise, sferzate dai freddi venti di Bora - spiegano gli esperti del ilmeteo.it -. Rischio invece di temporali, a causa dei contrasti tra masse d'aria diverse, su Puglia, Calabria e Sicilia, dove non si può escludere anche il pericolo di grandine: su queste ultime regioni la neve si farà vedere fino a quote molto basse, localmente fin sulla bassa collina (350/500 metri)».

Le previsioni nelle altre regioni

Nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri sulle zone vallive interne del Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 600-800 metri sulla Campania, in abbassamento fino ai 400-600 metri sulle zone interne settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. Si prevedono forti rovesci, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.