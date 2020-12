Mare in burrasca: saltano gli ormeggi nel porto e affondano due barche

BRINDISI - Il capoluogo e la provincia nella morsa del maltempo. Nel porto interno di Brindisi due barche affondate, pescatori in allarme e servizio motobarca della Stp interrotto. Queste le conseguenze delle raffiche di vento e pioggia che ieri hanno prodotto danni e disagi del Salento. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutta la provincia, Le onde violente nel Seno di Levante, hanno fatto raggiungere il livello del mare a un’altezza d'allarme, riversandosi così su alcuni tratti sulla banchina che dal Villaggio pescatori conduce al Monumento al marinaio. Qui due imbarcazioni non hanno retto alla forza delle onde, tanto da affondare nel giro di pochi minuti. Inoltre, sempre in zona, le due fermate della motobarca sono state soppresse. Situazione difficile anche nelle aree più interne della provincia, con decine di famiglie a Ostuni, Ceglie Messapica e Francavilla Fontana costrette anche a fronteggiare lunghe ore di black out elettrico a causa dei danni provati agli impianti dal vento. Nella Città Bianca sin da ieri mattina si sono registrati alcuni gravi problemi nelle contrade Grottone e Salinola, a meno di due chilometri dal centro abitato. Raffiche che hanno provocato la caduta di alcuni tralicci.

Ultimo aggiornamento: 22:16

