Torna il maltempo in Puglia: allerta meteo per vento forte fino a burrasca. Le previsioni

Come già annunciato torna il maltempo in Puglia: il dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta gialla con validità dalle 8 di questa mattina - 27 marzo - e per le prossime dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati. Venti da forti a burrasca da ovest-nord-ovest”. Nelle prossime ore si registra anche una diminuzione delle temperature. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo

I cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge fino alla serata di oggi - 27 marzo - quando si registreranno delle scharite un po' su tutta la regione. Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.it «schiarisce in serata; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale adriatico meridionale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata anche sul Salento con nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2250 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d'Otranto da molto mosso a mosso».

L'arrivo dell'alta pressione determinerà tra oggi e domani - 27 e 28 marzo - «un rapido peggioramento del quadro meteorologico sulle nostre regioni meridionali, un deciso calo delle temperature (fino a 7-9°C in meno rispetto alle giornate precedenti) e un repentino rinforzo della ventilazione nord-occidentale (raffiche >60-80 km/h)».

Lecce chiude villa e parchi

A causa del forte vento l'amministrazione comunale ha stabilito la chiusura di Cimitero, Villa Comunale, Parco del Galateo, Campo Montefusco (Coni) anche nella giornata domani martedì 28 marzo.

Come sarà il weekend?

Che questo sia un periodo statisticamente e climaticamente più dinamico rispetto ad altri è un dato di fatto con il passaggio dall'inverno alla primavera. «Dopo un Sabato 1 Aprile all'insegna di un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori, con temperature massime fin verso i 20°C, tra la nottata e le prime ore di Domenica 2 (Domenica delle Palme) - spiegano da il meteo.it - sono attesi i primi segnali di un cambiamento con l'ingresso irruento delle correnti decisamente più fredde».